ВСУ атаковали Иловайск, в городе полностью прекращена подача газа

Газовщики уже обнаружили утечку и работают над устранением повреждений. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня ночью украинская армия выпустила в направлении города Иловайск в ДНР две ракеты HIMARS. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Мемрик. В результате обстрела Иловайск остался без газа - подача голубого топлива полностью прекратилась из-за возникшей аварии на газопроводе. Об этом заявил ДАН глава местной администрации Руслан Дудников.

Он сообщил, что утечка газа была обнаружена за территорией города. Сейчас специалисты пытаются устранить повреждения и провести переподключение на резервную ветку.

- При лучших раскладах к вечеру планируется возобновить подачу голубого топлива в город, - сказал мэр.

В администрации добавили, что без газоснабжения остался весь город, из-за чего были остановлены три котельные. Еще три работают на твердом топливе, и продолжают отапливать дома жителей. Кроме того, по предварительной информации, пострадали несколько трансформаторов и контактная сеть. На месте уже работают аварийные службы.

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