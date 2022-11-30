Украинский снаряд повредил торговый комплекс «Донецк-Сити» прямым попаданием

Повреждены пять автомобилей вблизи ТК «Донецк-Сити». Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Киевскому району Донецка, в результате чего прямое попадание снаряда зафиксировано в кровлю торгового комплекса «Донецк-Сити». Это уже третий обстрел района с начала дня. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела ВФУ Киевского района нашего города зафиксировано прямое попадание в кровлю ТК «Донецк –Сити». Повреждено 5 частных автомобилей и нарушено остекление пяти многоквартирных домов, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что администрация Киевского района совместно с управлением ЖКХ и Добровольной Народной Дружиной выделили пленку для закрытия поврежденных окон.

Обстрел ВФУ также повредил здание «Ясли-сада №197» в Киевском районе города.

По состоянию на 20:00 в Республике три человека получили ранения и один погиб в результате атак украинских боевиков.

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