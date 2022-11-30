Новую улицу в столице Адыгеи назвали в честь Владимира Жоги

Новой улице в Майкопе присвоено имя легендарного командира отдельного разведывательного батальона «Спарта». Фото: ДАН

Новой улице в Майкопе присвоено имя Героя России и ДНР Владимира Жоги. Он трагически погиб во время эвакуации мирных жителей из Волновахи 5 марта 2022 года. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

— Имя Владимира Жоги, его подвиг увековечен в Майкопе. Данная инициатива принадлежит общественным организациям республики. Всецело ее поддержал. Важно сохранять память о настоящих патриотах, героях нашего времени, воспитывать молодежь на конкретных примерах мужества, отваги и любви к родине, — подчеркнул Кумпилов.

Глава Республики Адыгея отметил, что в Адыгее будут увековечены имена и других воинов, которые участвовали в специальной военной операции и с честью исполнили свой воинский и гражданский долг.

Напомним, что ранее в освобожденной Волновахе установили бюст Герою ДНР и России, легендарному командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге (позывной «Воха»).

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