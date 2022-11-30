Леонид Пасечник отменил ограничения на выезд жителей за пределы ЛНР

Теперь жители Республики могут свободно выезжать за пределы ЛНР. Фото: t.me/glava_lnr_info

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики подписал документ, который признает утратившими силу нормы и указы об ограничениях выезда за пределы Республики. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Вопрос выезда за пределы Луганской Народной Республики волновал многих наших граждан. Существовали некоторые ограничения до вхождения в состав Российской Федерации. Теперь жители Республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства – Российской Федерации, — отметил врио Главы.

Напомним, что ранее Леонид Пасечник подписал указ о демобилизации аспирантов с очной или очно-заочной формой обучения. Тем не менее, они могут заключить контракт и продолжить военную службу. В этом случае вуз предоставит им академический отпуск на весь период службы

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