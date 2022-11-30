Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 ноября 2022 16:31

Леонид Пасечник отменил ограничения на выезд жителей за пределы ЛНР

Врио Главы подчеркнул, что вопрос выезда из Республики волновал многих граждан
Виктория ПОДАРОВА
Теперь жители Республики могут свободно выезжать за пределы ЛНР. Фото: t.me/glava_lnr_info

Теперь жители Республики могут свободно выезжать за пределы ЛНР. Фото: t.me/glava_lnr_info

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики подписал документ, который признает утратившими силу нормы и указы об ограничениях выезда за пределы Республики. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Вопрос выезда за пределы Луганской Народной Республики волновал многих наших граждан. Существовали некоторые ограничения до вхождения в состав Российской Федерации. Теперь жители Республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства – Российской Федерации, — отметил врио Главы.

Напомним, что ранее Леонид Пасечник подписал указ о демобилизации аспирантов с очной или очно-заочной формой обучения. Тем не менее, они могут заключить контракт и продолжить военную службу. В этом случае вуз предоставит им академический отпуск на весь период службы

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

С начала СВО на освобожденных территориях погибли более 3700 мирных жителей

Среди них 106 детей (подробнее)