С начала СВО на освобожденных территориях погибли более 3700 мирных жителей

Работы по поиску стихийных захоронений еще продолжаются. Фото: архив КП

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили промежуточные данные о погибших мирных жителях с начала специальной военной операции на освобожденных территориях ДНР. Экспертам удалось зафиксировать гибель 3753 мирных жителей, в том числе 105 детей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За 286 дней эскалации на освобожденной в ходе СВО территории удалось зафиксировать гибель 3753 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Учитывая, что на территории в границах до начала СВО погибли 600 гражданских лиц, в том числе 26 детей, общее итоговое количество составляет 4353 человека, включая 132 ребенка, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК добавили, что для установления полных данных по погибшим мирным жителям необходимо найти все стихийные захоронения и завершить эксгумацию тел.

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