Денис Пушилин заявил о планах перевести Сартану, Талаковку и Гнутово под управление Мариуполя

Ранее эти населенные пункты находились под управлением мариупольской администрации. Фото: ДАН
Временный исполняющий обязанности Главы ДНР сообщил о готовящемся указе, согласно которому Талаковка, Сартана, Гнутово и Старый Крым вернутся под административное управление Мариуполя. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— После освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населенных пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району. И такое решение показало свою эффективность – там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Готовим соответствующий указ, — заявил врио Главы Донецкой Народной Республики.
Денис Пушилин добавил, что с такой просьбой к нему обратились местные жители.
Напомним, что в Мариуполе завершили ремонт многоквартирных домов по проспекту Ленина. Многоэтажки с восстановленными подъездами, новыми лифтами и стеклопакетами уже подключены ко всем коммуникациям.
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