Якутские строители завершают капитальный ремонт школы в городе Кировское

Регионы-шефы продолжают восстанавливать города Республики (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

Строители из Якутии практически завершили восстановление школы №2 в городе Кировское. Специалисты уже заменили кровлю и систему отопления, а сейчас занимаются косметическим ремонтом. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Полные восстановительные работы выполнены в кратчайшие сроки, хотя косметические работы еще ведутся. Остался только каркас здания, всё остальное строители заменили, в том числе кровлю и систему отопления. Большая благодарность от всех школьников и их родителей за проделанную работу, — отметил зампред.

Солнцев подчеркнул, что строители также отремонтировали дорожное покрытие и уличное освещение в городе.

Тем временем в Мариуполе завершился капитальный ремонт многоквартирных домов на проспекте Ленина. Строители закончили кровельные работы, восстановили тепловой контур, заменили оконные блоки и установили новые лифты.

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