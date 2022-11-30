В Куйбышевском районе Донецка ранен мирный житель

В результате обстрела поврежден жилой дом и газопровод. Фото: Кулемзин/ТГ

Мирный житель ранен 1958 года рождения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Повреждены также частные жилые дома возле здания администрации района. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поврежден частный и многоквартирный жилые дома по улицам Тумаяна, 29, Ленкоранская, 19 и Варейкиса, 27, 28, 30. Также перебит газопровод, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за четыре часа по району было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм. Обстрел Куйбышевского района Донецка велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Нетайлово.

Напомним, что украинские боевики ранили мирную жительниц в горловском поселке Пантелеймоновка.

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