Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке

В результате обстрела повреждено остекление в жилых домах. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по горловскому поселку Пантелеймоновка, в результате чего ранение получила мирная жительница 1989 года рождения. Зафиксировано также прямое попадание снаряда в жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом на улице Виноградная, 38. Также повреждены жилые многоквартирные дома на улице Виноградная, 36, 40. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — добавили в ведомстве.

Напомним, что ночью украинские боевики открыли огонь по Амвросиевке. В результате обстрела повреждено остекление здания ж/д станции, перебит газопровод и оборваны электросети 24 кВ, остановлена работа котельной. Население, к счастью, не пострадало.

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