ВФУ ночью обстреляли Ж/Д станцию в Амвросиевке

В результате обстрела повреждено остекление здания Ж/Д вокзала. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины ночью обстреляли железнодорожную станцию в Амвросиевке, в результате чего повреждена труба газопровода и оборвались электросети 25 кВ. Об этом сообщил глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

— В результате падения осколков повреждена труба газопровода, приостановлена работа котельной №7, произошел обрыв электросети 25 кВ, повреждено остекление здания ж/д вокзала, — отметил Лызов.

Глава района добавил, что обстрел случился около 02:00 ночи.

Напомним, что украинские боевики за сутки ранили трех мирных жителей в Никитовском районе Горловки и Минеральном. Под огнем ВФУ оказались 12 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Повреждено 28 домов в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Советском районе Макеевкии, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР

В Сватово и Чапаевке повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура (подробнее)