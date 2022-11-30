В Мариуполе завершился капитальный ремонт многоквартирных домов на проспекте Ленина

Специалисты восстановили дома, которые не ремонтировали с момента строительства. Фото: t.me/glavamariupol

Капитальный ремонт завершился в восьми многоквартирных домах на проспекте Ленина в Мариуполе. Строители завершили кровельные работы, восстановили тепловой контур, заменили оконные блоки и установили новые лифты. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко после встречи с руководством строительной компании «Невское РЭУ».

— Вслед за капремонтом специалисты также облагородят дворы: обустроят детские площадки, озеленят территорию. На примере этого квартала видно, каким должен стать обновленный жилфонд Мариуполя после завершения работ по восстановлению города, — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что такого капитального ремонта не было в этих домах еще со времен прошлого века, когда они были построены. Кроме того, строители из Санкт-Петербурга уже подключили дома ко всем коммуникациям.

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