ВФУ за сутки ранили трех мирных жителей в ДНР

Боевики продолжают ранить и убивать мирных жителей Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики за сутки выпустили 162 различных боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего три мирных жителя в Никитовском районе Горловки и Минеральном получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 28 домостроений в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Советском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Озеряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка , Амвросиевка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 мм. На амросиевском — РСЗО «Himars». На ясиноватском — артиллерию 152 мм. На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР

В Сватово и Чапаевке повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура (подробнее)