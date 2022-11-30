Украинские боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР

ВФУ продолжают обстреливать мирные города и поселки Республик (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли Сватово и Чапаевку в Луганской Народной Республике с применением ударного беспилотного летательного аппарата и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В населенном пункте Чапаевка повреждены два трансформатора и остекление подстанции, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что Чапаевку атаковали два беспилотных летательных аппарата.

В Сватово погибла мирная жительница 1965 года рождения и ранен юноша 2003 года рождения в результате удара по городу снарядами из реактивной системы залпового огня 122 мм. Всего их было выпущено 11. Кроме того, в Сватово повреждено 11 жилых домов.

Напомним, ранее в Сватово обстрелом ВФУ был разрушен жилой дом, еще четыре дома повреждены. По населенному пункту были выпущены три снаряда калибра 155 мм.

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