В ДНР за восемь лет увеличили урожайность зерновых почти втрое

Успех аграриев стал результатом грамотной целевой политики властей Республики в отношении производителей сельскохозяйственной продукции. Фото: Минагропром ДНР

За восемь лет сбор урожая в Донецкой Народной Республике увеличился почти втрое. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко.

- Наш урожай, который в 2015 году составлял 250 тысяч тонн, на сегодняшний день превышает 700 тысяч тонн, - заявил чиновник.

По словам министра, посевные площади в Республике выросли на 176 тысяч гектаров. Объемы производства пищевой продукции возросли в четыре раза, а доля собственного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности смогла приблизиться к отметке в 70 процентов.

Крайне важно, что в развитии предприятий агропромышленной сферы ДНР помогают также другие регионы России. В этом плане Артем Крамаренко особо выделил Московскую область, которая поставила в Республику запчасти для ремонта импортной сельхозтехники, Липецкую область - она обеспечит средства для защиты растений, а также Якутию, совместно с которой планируется построить молочно-товарную ферму.

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