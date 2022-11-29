В ДНР заявили, что перегибов с мобилизацией на местах не наблюдается

Поскольку Республика стала частью России, любые решения о мобилизационных мероприятиях теперь принимаются исключительно на федеральном уровне. Фото: УНМ ЛНР

В ДНР больше не видят таких вопиющих перегибов с мобилизацией на местах, на которые жители жаловались раньше. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Мне только что сообщили, что в последнее время по вопросам мобилизации нет звонков на горячую линию, хотя до этого люди обращались достаточно часто. Из чего делаю вывод, что ситуация нормализовалась, перегибов с мобилизацией на местах не наблюдается. Продолжаем держать тему на контроле, - написал он.

По словам руководителя Республики, так как ночью звонки на горячую линию 45-0-45 перестали поступать, то ее переводят на работу только в дневное время.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил об отсутствии ограничений на выезд мужчин призывного возраста из Республики, так как его указ «О всеобщей мобилизации» был исполнен. Он пояснил, что решение о призыве на фронт принималось, когда Республика была независимой. В дальнейшем, поскольку ДНР стала частью России, любые решения о мобилизационных мероприятиях будут приниматься исключительно на федеральном уровне.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР расширили возможности пунктов приема документов на паспорт Российской Федерации

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала об изменениях (подробнее)