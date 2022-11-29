Украинские войска атаковали подстанцию в ЛНР с помощью ударных беспилотников

Фрагменты корпуса ударных БПЛА. Фото: СЦКК ЛНР

Прошедшей ночью украинские войска атаковали село Чапаевку Антрацитовского района в ЛНР с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов американского производства. Прицельный огонь дронов был направлен на энергообъект, расположенный в этой местности. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что подстанцию противнику все же удалось повредить.

- В ночь на 29 ноября вооруженные формирования Украины с помощью двух ударных БПЛА производства США нанесли удар по подстанции в поселке Чапаевка (Антрацитовский район, ЛНР). В результате обстрела повреждены два трансформатора и остекление подстанции, - заявили наблюдатели.

В СЦКК также добавили, что один из ударных беспилотников украинских войск взорвался за пределами объекта инфраструктуры.

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