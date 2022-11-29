ВСУ нанесли ракетный удар по Сватово в ЛНР, погибла женщина

В результате обстрела погибла женщина 1965 года рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска обстреляли город Сватово в ЛНР из реактивной системы залпового огня. В результате массированного удара погибла мирная жительница и получили повреждения более десятка жилых домов. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по населенному пункту были выпущены 11 боеприпасов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО 122 мм (11 снарядов). В результате обстрела погибла женщина 1965 года рождения, повреждено одиннадцать жилых домов, - заявили наблюдатели.

Напомним, днем ранее в Сватово обстрелом ВСУ был разрушен жилой дом, еще четыре дома повреждены. По населенному пункту были выпущены три снаряда калибра 155 мм.

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