ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

Обошлось без пострадавших Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Украинские войска вновь подвергли обстрелу здание исправительной колонии в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Он рассказал о последствиях нанесенного ВСУ удара. Как оказалось, пострадала инфраструктура учреждения.

- В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны укронацистов повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, обошлось без пострадавших.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в пригороде Ясиноватой при обстреле ВСУ был ранен мужчина 1985 года рождения. Как выяснилось, это сотрудник телекоммуникационной компании «Углетелеком», который проводил работы между Яковлевкой и Минеральным. Обстрелом был также поврежден его служебный автомобиль.

А в селе Нижнее Лозовое к северу от Дебальцево были обнаружены украинские противопехотные мины. Жителей предупредили, что данный вид боеприпасов очень опасен.

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