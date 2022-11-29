Полсотни детей из ДНР отправились отдыхать на южный курорт России

Ребята смогут отдохнуть в экологически чистом районе города Геленджик. Фото: Администрация города Дебальцево

Полсотни детей из города Светлодарск и поселка Мироновский в ДНР отправились отдыхать на южный курорт России. Об этом сообщили в администрации Дебальцево, в чье административное подчинение сейчас входят данные населенные пункты.

Там уточнили, что поездка состоялась благодаря помощи властей Камчатского края, с которыми ранее было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Ребята смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере на базе санатория «Жемчужина моря». Оздоровление продлится целый месяц.

- Комплекс расположен в уникальной природно-климатической зоне, всего в 300 метрах от берега черного моря, в экологически чистом районе города курорта Геленджик, село Кабардинка, это отличное место для отдыха детей и их оздоровления! - рассказали в администрации города Дебальцево.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники Шахтерска из социально незащищенных семей получили канцелярские принадлежности от Сахалинской области. Подарки дети получили в рамках акции «Сопричастность».

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