В ЛНР рассказали о состоянии освобожденных из украинского плена бойцах

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова. Фото: ЛИЦ

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ЛНР нуждаются в медицинской помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

Она отметила, что к бойцам, которые получили пулевые и осколочные ранения, с украинской стороны отнеслись халатно. Теперь полным обследованием и лечением солдат займутся уже дома.

- Одному из вернувшихся бойцов даже не извлекли пулю. У многих есть запущенные осложнения после перенесенных травм. В одном из медицинских учреждений нашей Республики прибывшие военнослужащие получат квалифицированную медицинскую помощь и необходимый курс реабилитации, - пояснила омбудсмен.

Правозащитница также отметила, что о всех фактах применения пыток и истязаний, которым подвергаются пленные защитники Республики на территории Украины, она сообщит международным организациям.

- Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны, будет направлена в компетентные органы и международные организации, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР из украинского плена вернулись 23 защитника Республики. Бойцы в Луганске уже встретились с родными и близкими.

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