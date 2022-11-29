Под контроль ДНР перешли поселки Перше Травня и Андреевка под Артемовском

Населенные пункты взяты под полный контроль союзных сил. Фото: УНМ ЛНР

Бойцы Донецкой и Луганской Народных Республик совместно с российскими войсками освободили еще два населенных пункта, расположенных в районе Артемовска. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Так, согласно отчету пресс-службы военного ведомства Республики, эти поселки были взяты под полный контроль союзных сил.

- По состоянию на 29 ноября 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку, - проинформировали в Штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР с тяжелыми боями продвигаются вперед. Защитники Донбасса прорвались в центр Марьинки, есть успехи и в Артемовске. По словам врио Главы Республики Дениса Пушилина, ситуация оперативного окружения противника достаточно близка.

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