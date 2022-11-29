ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику

Военная операция продолжается. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки в ходе боестолкновений с союзными силами в ДНР украинские войска потеряли более шести десятков своих силовиков и военную технику. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, два танка Т-64БВ, девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в Народной милиции ЛНР заявили, что украинская армия потеряла до 80 человек за сутки в боях против Луганской Народной Республики.

- Уничтожено до 80 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийских установки, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

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