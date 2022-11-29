Обстрел Квашино не повлиял на курсирование пассажирских поездов, следующих из ДНР до Ростовской области

Поезд сообщением «Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая» продолжает курсировать по маршруту, никаких изменений в расписании нет. Фото: ДонЖД

Повреждения железнодорожной инфраструктуры поселка Квашино в ДНР не повлияли на движение пассажирских поездов. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на справочную службу Донецкой железной дороги.

Там уточнили, что поезд сообщением «Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая» продолжает курсировать по маршруту, никаких изменений в расписании нет.

Напомним, ранее сообщалось, что этой ночью украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «HIMARS» поселок Квашино в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту была выпущена одна ракета.

В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура поселка - была повреждена тяговая подстанция, в результате чего оказалась обесточена контактная сеть.

Квашино расположено в 7 километрах от административной границы с Ростовской областью. Через этот поселок проходит железнодорожный путь, который связывает ДНР с другими российскими регионами.

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