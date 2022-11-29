В Луганск доставили медпомощь для раненых бойцов ЛНР

Часть гуманитарного груза отправится в больницу Первомайска. Фото: ОП ЛНР

В Луганскую республиканскую клиническую больницу доставили гуманитарную помощь для военнослужащих, которые проходят здесь лечение после ранений. Поддержку бойцам оказала Калужская область России. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что гуманитарный груз поступил от национального объединения Калужской области.

- Тут лекарства, где ставка сделана в первую очередь на анестетики, одежда, белье и продовольствие. Привезли необходимое, то, что запрашивал госпиталь, - в свою очередь, прокомментировали представители шефского региона.

Они отметили, что сотрудничество Калужской области с ЛНР не ограничивается исключительно доставкой гуманитарной помощи. Сотрудничество проходит в самых разных сферах. Сейчас общей задачей является восстановление подшефного города Первомайска. К слову, как уточнил председатель ОП Республики, Герой ЛНР Алексей Карякин, часть доставленного гуманитарного груза отправится как раз в первомайскую больницу.

- Все регионы Российской Федерации в едином порыве нам сегодня помогают. И мы по-человечески благодарны. Уверен, что с такой поддержкой победа будет за нами, - считает он.

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