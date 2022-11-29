Железнодорожная инфраструктура Квашино получила повреждения во время ночного обстрела в ДНР

Пострадала тяговая подстанция, в результате чего была обесточена контактная сеть
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Этой ночью украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «HIMARS» поселок Квашино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что по населенному пункту была выпущена одна ракета.
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.50 - населенный пункт Мемрик - населенный пункт Квашино (Амвросиевский район): выпущена одна ракета из РСЗО M142 HIMARS, - проинформировали наблюдатели.
Уточняется, что в результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура поселка.
- Повреждена тяговая подстанция, обесточена контактная сеть, - заявили в представительстве.
Напомним, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 147 боеприпасов. При этом использовали практически все виды имеющегося у них оружия - реактивные системы залпового огня «Himars», «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровые минометы.
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