Аспирантов в ДНР тоже демобилизуют

Ранее под демобилизацию с фронта попали студенты вузов и учреждений СПО. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин распорядился уволить с военной службы по мобилизации граждан, которые на момент призыва учились по очной и очно-заочной формам обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров. Об этом говорится в указе руководителя Республики № 37, опубликованном сегодня.

В документе говорится: «Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения:

- В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

- В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре».

Новый документ вносит изменения в указ от 18 ноября 2022 года № 30. Он подписан сегодня и вступил в силу с момента подписания.

Напомним, что ранее под демобилизацию с фронта попали студенты вузов и учреждений СПО.

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