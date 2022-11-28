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НовостиПолитика28 ноября 2022 16:18

Украинские боевики обстреляли центр Донецка из ракетами «Град», погиб мирный житель

Под огнем ВСУ оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
В поселке Котовского в Калининском районе Донецка попадание в газопровод. Фото: Скриншот видео ТГ/АГС_Сводка

В поселке Котовского в Калининском районе Донецка попадание в газопровод. Фото: Скриншот видео ТГ/АГС_Сводка

Сегодня, 28 ноября, украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Украинские нацисты обстреляли Киевский и Ворошиловский районы из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК по мирным гражданам выпущено 6 ракет. Местные жители сообщают о прилетах в районе бульвара Школьный, улица Набережная, проспекта Мира, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Также сообщается о прилетах в Калининском районе. На ул. Волочаевская перебит газопровод, есть разрушения, зафиксировано возгорание.

- В результате обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка погиб мирный житель, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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