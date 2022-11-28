Более 100 победителей конкурса «Пишем будущее» из ЛНР отправились в Сочи

Ребята и девчата в ожидании больших положительных эмоций от путешествия. Фото: АНО

Очередная, 14-я, группа школьников и студентов, победивших в конкурсе «Пишем будущее», отправилась в Сочи по программе «Больше, чем путешествие». Об этом сообщили в автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

Программа развития туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад.

- Кроме экскурсий, участников поездки ждет встреча с экологами Кавказского биосферного заповедника, они обсудят сохранение и возрождение популяций редких животных на Кавказе - оленя, тура, серны и зубра. Этих животных смогут увидеть ребята из ЛНР, - рассказали в АНО.

Представитель АНО Даниил Калитвенцев подчеркнул, что это уже 14-й выезд победителей из ЛНР. Ранее молодые люди побывали в Волгограде, Ростове, Воронеже.

- Сейчас ребята посетят курортный парк «Ривьера» и олимпийский парк, курорт «Роза Хутор», Кавказский биосферный заповедник. Для них проведут экскурсии по Сочи и Ростову, а в станице Старочеркасской Ростовской области участники конкурса познакомятся с культурой и традициями донских казаков.

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