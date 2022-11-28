Глава ДНР сообщил, что защитники Донбасса прорвались в центр Марьинки, есть успехи и в Артемовске

Защитники Донбасса с тяжелыми боями продвигаются вперед Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы ДНР прорвались в центр Марьинки и проводят эвакуацию жителей города из зоны боев. Об этом заявил сегодня врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Что касается Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определенные успехи, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, Марьинка — небольшой город к западу от Донецка. Население до начала последней активизации боев — свыше 9,2 тыс. человек. Административный центр одноименного района. С позиций в этой зоне враг обстреливает преимущественно Петровский и Кировский районы Донецка, поселок Александровка, поселок шахты «Трудовская», село Луганское.

Также Денис Пушилин отметил, что есть успехи у подразделений ДНР непосредственно в окрестностях Артемовска.

- Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка, - подчеркнул врио Главы ДНР в эфире телеканала «Россия24».

Артемовск — крупный райцентр и укрепрайон ВСУ к северу от Горловки. Оккупирован с 2014 года. Бои за этот город ведутся уже несколько месяцев.

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