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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:27

Почти 370 школ ДНР капитально отремонтируют до 2025 года

В течение пяти лет все школы ДНР приведут в соответствие с российскими стандартами
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Школьники ДНР будут учиться в современных школах

Школьники ДНР будут учиться в современных школах

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Капитальные ремонты предполагается провести в 369 школах ДНР до 2025 года для приведения их в соответствие с российскими стандартами. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с Правительством Республики и местными властями.

- Большинство наших школ не соответствуют российским стандартам. Регионами-шефами отдельные школы в ходе капремонтов к ним уже приведены. Для приведения остальных в соответствие требованиям стандартов России предполагается проведение капремонтов до конца 2025 года в 369 школах и реконструкции — в 17, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что все школы региона следует привести в соответствие с росстандартами за пять лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР включат в федеральную программу капитального ремонта школ на 2023 год. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак после совещания с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым заявил, что отделения партии «Единая Россия» в новых регионах должны подать заявки на ремонты школ для включения их в программу капремонтов на 2023 год.

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