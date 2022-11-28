На автодороге «Волноваха-Тельманово» завершается восстановление моста через реку Кальмиус

Работы на мосту идут ударными темпами. Фото: ТГ/Хоценко

Близятся к концу работы по восстановлению моста через реку Кальмиус в селе Старомарьевка на автодороге государственного значения «Волноваха-Тельманово». До конца года путепровод будет введен в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Сейчас на завершающую стадию вышли работы по восстановлению моста через реку Кальмиус в селе Старомарьевка на автодороге государственного значения «Волноваха-Тельманово». Мостостроители демонтировали разрушенные конструкции, провели работы по устройству временного моста, укладке монолитной накладной плиты, ремонту опор, армированию и бетонированию, - рассказал Хоценко.

Он отметил, что в Республике продолжается капитальное восстановление объектов дорожной инфраструктуры и мостового хозяйства. До конца года помимо моста в Старомарьевке будут введены в эксплуатацию еще 5 мостов.

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