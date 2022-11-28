ЛНР требует от Красного Креста обратить внимание на условия содержания пленных на Украине

Леонид Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата. Фото: ЛИЦ

ЛНР требует от Международного комитета Красного Креста (МККК) обратить внимание на условия содержания военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он сообщил, что из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины,

- Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких. Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. В очередной раз призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата! Требуем обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций, принудить Киев соблюдать основополагающий принцип международного права - гуманность! - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он заверил, что всем возвратившимся домой защитникам Республики будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация.

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