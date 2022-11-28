В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей, еще семь получили ранения

В Макеевке погибли трое жителей. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 35 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 181 снаряд и мину.

На донецком направлении противник применял – РСЗО -«Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Озеряновка, Зайцево, Майорск, Горловка (Центрально-городской, Никитовский и Калининский районы), Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки погибли трое мирных жителей, в том числе подросток 2006 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.

Повреждены 25 домостроений в Киевском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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