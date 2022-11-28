В ЛНР на пожаре погибли женщина и двухлетний ребенок

В холодный период времени из-за перегрузки электропроводки часто возникают пожары. Фото: МЧС ЛНР

Вечером 27 ноября короткое замыкание электропроводки привело к пожару в поселке Городище Перевальского района, в котором погибли женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- По предварительной причине, в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожены крыша на площади 66 кв. м, пол на площади пять кв. м, комната на площади 12 кв. м, повреждено перекрытие на площади 66 кв. м, простенок площади восемь кв. м в жилом доме. На месте пожара обнаружено два трупа: женщина 1983 года рождения и ребенок 2020 года рождения, - говорится в сообщении.

А в Красном Луче из-за электрообогревателя в частном доме погиб 65-летний мужчина. Пожар произошел рано утром 24 ноября. О нем спасателям сообщила соседка. Входную дверь вскрыли специальным инструментом. Внутри наблюдалось сильное задымление. В дальней от входа комнате было обнаружено тело хозяина. Очаг возгорания находился рядом – в месте расположения электрообогревателя заводского производства с закрытой спиралью.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя. Вероятно, мужчина, когда лег спать, вплотную придвинул его к дивану, от чего загорелось постельное белье.

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