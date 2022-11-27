Жертвами ВФУ за день стали 10 человек

ВФУ убили трех мирных жителей ДНР за день (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины несколько раз за день открывали огонь по Ворошиловскому, Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и другим районам Донецка, а также по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате обстрела ранение получили семь мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По состоянию на 20:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 27 ноября 2022 года составляет 10 человек. Три мирных жителя, в том числе подросток, погибли, семь ранены. Информация продолжает поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела центра Донецка получили повреждения детский сад №15 и ясли-сад №60, а также жилые многоквартирные дома на бульваре Пушкина и улице Университетская. Сведения о последствиях атаки ВФУ продолжают поступать.

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