Другие регионы России отправят в ЛНР аварийные бригады и оборудование для помощи в отопительный период

Другие регионы России продолжают помогать ЛНР (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганскую Народную Республику из других регионов России прибудут аварийные бригады и оборудование для запуска отопления. Они помогут Республике в прохождении зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства России.

— На заседании правительства Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что работа по подготовке к отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме, — отметили в Минстрое. — Населенные пункты ЛНР получили большое количество оборудования для запуска отопления. Регионы-шефы поставили подопечным муниципалитетам блочно-модульные, передвижные котельные, насосные станции, задвижки и запорные арматуры.

В Министерстве добавили, что регионы России подготовили аварийные бригады для оперативной ликвидации аварий и помощи в прохождении отопительного сезона в ЛНР. Они будут круглосуточно выезжать на устранение прорывов на сетях.

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