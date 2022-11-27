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НовостиПолитика27 ноября 2022 17:21

Другие регионы России отправят в ЛНР аварийные бригады и оборудование для помощи в отопительный период

Аварийные бригады будут круглосуточно выезжать на устранение прорывов на сетях
Виктория ПОДАРОВА
Другие регионы России продолжают помогать ЛНР (архивное фото)

Другие регионы России продолжают помогать ЛНР (архивное фото)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганскую Народную Республику из других регионов России прибудут аварийные бригады и оборудование для запуска отопления. Они помогут Республике в прохождении зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства России.

— На заседании правительства Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что работа по подготовке к отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме, — отметили в Минстрое. — Населенные пункты ЛНР получили большое количество оборудования для запуска отопления. Регионы-шефы поставили подопечным муниципалитетам блочно-модульные, передвижные котельные, насосные станции, задвижки и запорные арматуры.

В Министерстве добавили, что регионы России подготовили аварийные бригады для оперативной ликвидации аварий и помощи в прохождении отопительного сезона в ЛНР. Они будут круглосуточно выезжать на устранение прорывов на сетях.

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