Русский освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Разведчики 3-го гвардейского отдельного батальона специального назначения 1 АК с помощью тепловизора обнаружили станковый гранатомет противника, который вел обстрел позиций союзных войск. Он был сазу же уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— В ходе ведения разведки в ночное время суток на севере от населенного пункта Водяное разведчиками 3-го гвардейского отдельного батальона специального назначения 1 АК с помощью тепловизора был обнаружен расчёт станкового противотанкового гранатомёта противника, который вел обстрел наших позиций, — отметили в оборонном ведомстве. — Выявленная цель была немедленно уничтожена с помощью ПТУР.

Напомним, что за сутки противник понес большие потери в личном составе и военной технике. Союзные войска ликвидировали порядка 120 украинских боевиков.

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