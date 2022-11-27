Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление огня и ответственных лиц за обстрел центра Донецка

Под огнем ВФУ вновь оказались жилые кварталы города (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Обстрел Ворошиловского района Донецка велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино. ВФУ обстреляли центр города с применением реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич, начальник артиллерии – подполковник Циганюк Дмитрий Васильевич), — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела зафиксированы повреждения по 14 адресам. Остекление многоквартирных домов повреждено на улице Щорса, 9, бульваре Пушкина, 20, проспект Гринкевича, 4, 5, 6, 9, а также переулке Орешкова, 20. Кроме того, снаряды украинских боевиков повредили здания детского сада №187 и ресторана «Онегин». Прямые попадания зафиксированы на бульваре Пушкина, 16, проспекте Гурова, 13, 18 и улице Университетская, 21.

Напомним, что в результате обстрела ранение получила мирная жительница 1967 года рождения.

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