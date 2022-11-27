ВФУ возобновили хаотичный обстрел центра Донецка: под огнем район бульвара Пушкина

ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы города
Вооруженные формирования Украины обстреляли центральный район Донецка. По предварительной информации зафиксировано два прилета в районе бульвара Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Центр Донецка снова под вражеским обстрелом. По предварительной информации зафиксировано 2 прилета по бульвару Пушкина. Данные уточняются, — подчеркнул мэр.
Кроме того, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Под вражеским огнем поселки Октябрьский Рудник, Северный, Застанционный, Админпоселок.
— Будьте предельно осторожными. Не покидайте дома и убежища. Обстрелы города продолжаются, — добавил градоначальник.
Напомним, что ранее под обстрел попала граница Киевского и Ворошиловского районов Донецка. Украинские боевики выпустили 5 ракет из реактивной установки залпового огня БМ-21 «Град». Установлено, что один из снарядов попал в крышу многоквартирного жилого дома.
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