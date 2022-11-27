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НовостиПолитика27 ноября 2022 11:23

ВФУ возобновили хаотичный обстрел центра Донецка: под огнем район бульвара Пушкина

Ворошиловский район вновь оказался под огнем украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы города

ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы города

Вооруженные формирования Украины обстреляли центральный район Донецка. По предварительной информации зафиксировано два прилета в районе бульвара Пушкина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Центр Донецка снова под вражеским обстрелом. По предварительной информации зафиксировано 2 прилета по бульвару Пушкина. Данные уточняются, — подчеркнул мэр.

Кроме того, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Под вражеским огнем поселки Октябрьский Рудник, Северный, Застанционный, Админпоселок.

— Будьте предельно осторожными. Не покидайте дома и убежища. Обстрелы города продолжаются, — добавил градоначальник.

Напомним, что ранее под обстрел попала граница Киевского и Ворошиловского районов Донецка. Украинские боевики выпустили 5 ракет из реактивной установки залпового огня БМ-21 «Град». Установлено, что один из снарядов попал в крышу многоквартирного жилого дома.

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