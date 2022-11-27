ВФУ за сутки убили двух мирных жителей в ДНР

ВФУ продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки убили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе городом. Под огнем украинских боевиков оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Минеральное, Каштановое и Ясиноватая. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка. Повреждены 18 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник применял артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.

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