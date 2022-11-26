ВСУ ранили мирных жителей Сватово и Нижней Дуванки в ЛНР

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово. Фото: СЦКК ЛНР

В городе Сватово в ЛНР в результате обстрела была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что утром украинские войска выпустили по населенному пункту пять снарядов калибра 155 мм. В результате нанесенных ударов были разрушены и повреждены 16 частных домов, а также продовольственный магазин.

- Также при обстреле противником города повреждения получили линии электропередачи и городской газопровод, - рассказали наблюдатели.

Тем временем в поселке Нижняя Дуванка Сватовского района ранение получил мужчина. Украинские войска дневным обстрелом разрушили там жилой дом.

- В результате обстрела населенного пункта Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия (калибра) 155 мм (один снаряд) ранен мужчина 1986 года рождения, а также разрушен один жилой дом, - проинформировали в СЦКК.

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