В Луганске стартовал первый турнир по тайскому боксу

Турнир продлится два дня, победители получат призы и кубки. Фото: ЛИЦ

В Луганске стартовал первый традиционный турнир по тайскому боксу. Об этом сообщили в Луганском информцентре. Соревнования собрали на ринге спорткомплекса «Динамо» 170 спортсменов из ЛНР и ДНР.

Организатором турнира выступила Республиканская федерация тайского бокса, которую возглавляет Алексей Череповский.

- Сегодня в нашей федерации знаменательный день: мы открываем первый традиционный турнир по тайскому боксу, посвященный воссоединению ЛНР с Российской Федерацией. В этом году у нас первый турнир, в следующем будет второй и, дай Бог, будет и 25-й, - отметил он на церемонии открытия соревнований.

Хоть сама федерация тайского бокса находится еще в юном возрасте, однако старт показала неплохой.

- Она недавно открылась, но вы видите результат: пришло огромное количество детворы, это наше будущее, наш потенциал, - сказал первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко.

На церемонии открытия соревнований он вручил президенту Республиканской федерации тайского бокса Череповскому нагрудный знак «За содействие спорту» и передал инвентарь для спортсменов.

Сообщается, что турнир продлится два дня, победители получат призы и кубки.

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