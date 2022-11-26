Бойцы ДНР за сутки боев подбили пять танков противника

Бои в Донбассе продолжаются. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили более 40 украинских силовиков и их технику. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять танков (два Т-64БВ, два Т-72М1 и один Т-72Б3), три гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БпЛА противника, - рассказали в оборонном ведомстве.

Тем временем в Луганской Народной Республике потери ВСУ за сутки оценили в 55 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники, - рассказал официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

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