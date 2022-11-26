Глава Правительства ДНР: «Восстановление Донецка идет по плану»

В Ленинском районе города строители из Москвы восстанавливают школу и детский сад. Фото: ТГ/Хоценко

Несмотря на сложную обстановку в Республике, восстановление Донецка идет по плану. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

По словам премьера, в Ленинском районе города строители из Москвы восстанавливают школу и детский сад.

- В школе уже завершили ремонт фасада и системы отопления, а также полностью перекрыли крышу, - рассказал чиновник.

Кром того, восстановительные работы проводятся в местном детском саду, который не ремонтировался уже более пятидесяти лет. В дошкольном учреждении специалисты заменили кровлю и завершают ремонт отопительной системы.

Виталий Хоценко поблагодарил москвичей за шефскую помощь.

- Благодарю правительство Москвы за восстановление столицы Республики и поддержку жителей Донецка, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что строители из Москвы помогли с восстановлением здания цирка «Космос» в Донецке. Специалисты капитально отремонтировали в учреждении кровлю, теплотрассу и трубы горячего водоснабжения.

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