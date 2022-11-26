В ЛНР пояснили, каким сельхозтоваропроизводителям предоставят субсидии

Сельскохозяйственникам помогут покрыть часть затраченных на производство средств. Фото: Минсельхоз ЛНР

В Луганской Народной Республике начался отбор сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий из госбюджета. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Там пояснили, что в целях возмещения части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции субсидию могут получить предприятия хлебопекарной промышленности; промышленники, осуществляющие переработку сырого молока; сельхозпроизводители, занимающиеся развитием животноводства, производством мяса птицы и яйца или мяса свинины, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Заявку на предоставление субсидии можно будет подать с 28 ноября по 19 декабря 2022 года включительно по следующему адресу: город Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, За, кабинеты №№ 105, 119а, 130 или посредством электронной почты: mship.lnr@yandex.ru

Контактные телефоны для справок: (0642) 58 53 30, (0642) 58 43 01, (0642) 58 05 70.

Более подробно ознакомиться с условиями предоставления субсидии и порядком отбора получателей средств можно также на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики.

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