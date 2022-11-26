В ДНР заявили, что из украинского плена вернулись 10 военнослужащих Республики

Вернулись домой еще десять защитников ДНР. Фото: ombudsman-dnr.ru

Из украинского плена вернулись домой еще десять защитников ДНР. Их удалось освободить в рамках прошедших 23 и 24 ноября очередных этапов обмена между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Омбудсмен отметила, что все солдаты - из числа мобилизованных. Пятеро из них попали в плен еще в марте-апреле. Остальные были захвачены в августе.

- Что пришлось пережить нашим бойцам - не передать словами. Очень рада, что они наконец-то ступили на родную землю и смогли обнять своих близких, - заявила Морозова.

По словам правозащитницы, работа над возвращением ребят из плена не прекращается ни на минуту - для этого в России и ДНР прикладывают все усилия.

- Борьба идет за каждого военнослужащего. И я искренне верю, что скоро все наши защитники будут освобождены, - отметила она.

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