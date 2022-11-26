ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов, есть жертвы

Последствия обстрела Кировского района Донецка, в результате которого один человек погиб и еще четверо мирных жителей получили ранения. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 178 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем ВСУ оказались районы девяти населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Зайцево, Троицкое, Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Макеевку.

Не обошлось без жертв.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Кировском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 12 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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