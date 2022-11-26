«Это символ нашего единства»: Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага

Сегодня в Луганской Народной Республике отмечают День государственного флага. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Сегодня в Луганской Народной Республике отмечают День государственного флага. С этим праздником всех жителей поздравил врио Главы Республики Леонид Пасечник, который отметил, что наряду с российским триколором флаг ЛНР стал символом восьмилетней борьбы народа Донбасса за право жить на своей земле и самим определять свое будущее.

- Под этим стягом наши военнослужащие защищают мир и покой гражданского населения, под ним проходило освобождение Луганского края от националистов. Сегодня он воодушевляет бойцов на подвиги, очищение исконно русских земель и полный разгром украинского нацизма, - отметил руководитель Республики.

По словам Пасечника, развивающийся над городами Луганщины голубо-сине-красный триколор олицетворяет собой стойкость и мужество местных жителей, их несгибаемую веру и волю к победе.

- Это символ нашего единства, борьбы и гордости за Родину, это память, которую мы обязаны передать потомкам! - подчеркнул врио Главы ЛНР.

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