Масштабы строительства в ДНР требуют увеличения объемов стройматериалов

Денис Пушилин проинспектировал строительство моста через реку Крынку. Фото: ТГ/Пушилин

Масштабы строительства, развернувшегося в Донецкой Республике, требуют увеличения объемов стройматериалов. Часть из них могут поставлять местные производители. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который проинспектировал строительство моста через реку Крынку.

На встрече с рабочими зашла речь о щебне, из-за ожидания завоза которого строителям приходится иногда простаивать.

- Сейчас у нас уже на пяти гранитных карьерах добывают щебень, и мы вполне можем закрыть потребность в нем для дорожных и строительных работ в следующем году, - рассказал руководитель Республики.

Каким образом это сделать, он обсудил вчера во время совещания с ГК «Недра» и представителями предприятий-производителей. Все они вполне оптимистично рассматривают перспективы наращивания производства.

Говорили и о нехватке строительного песка в Республике, который также приходится завозить.

- Поручил проработать вопрос наделения Главного управления геологии и геоэкологии полномочиями по выдаче лицензии на добычу. И с этой задачей нам надо справиться, - отметил Пушилин.

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