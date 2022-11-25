Мать погибшего защитника ЛНР рассказала Президенту России Владимиру Путину, о чем мечтали ополченцы первой волны

Встреча прошла в Ново-Огареве. Фото: www.kremlin.ru

Сегодня в Ново-Огареве прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. Среди них была и мать погибшего защитника из ЛНР Константина Пшеничкина, который в 2014 году ушел в ополчение воевать за свободу Донбасса.

Женщина рассказала российскому лидеру, с каким настроением ее сын уходил на фронт и о чем мечтали ополченцы той, первой, волны.

- Мы стали субъектом РФ, о чем мечтали ополченцы первой волны. Когда мой сын в 2014 году ушел в ополчение, он сказал: «Мама, я иду воевать за Россию, за Русский мир, за русское слово, за русскую память», - вспоминает она.

По словам Пшеничкиной, за эти же идеалы воевал и ее отец, который прошел через всю Великую Отечественную войну и пришел с Победой.

- Мы очень долго ждали этого события, трудным путем шли, теряли дорогих нам людей, но не теряли надежды, что мы будем в России, мы придем домой. И это радостное для нас событие сбылось. Но мой сын, Пшеничкин Константин, в одном из утренних боев защищая город, погиб... Посмертно он был награжден медалью «За отвагу», - рассказала женщина.

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